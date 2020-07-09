Общество

Двое сирот получили квартиры в Пыталово благодаря прокуратуре

Прокуратура Пыталовского района по обращению двух местных жителей из числа детей-сирот провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований закона администрация Пыталовского района не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исками к администрации района об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решения суда исполнены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в городе Пыталово.