Общество

Порховский полицейский незаконно изъял грузовой автомобиль

Прокуратура провела проверку исполнения должностными лицами ОМВД России по Порховскому району законодательства об административных правонарушениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что ранее постановлением оперуполномоченного ЭБиПК ОМВД России по Порховскому району грузовой автомобиль марки «Скания» с полуприцепом был признан вещественными доказательством и приобщен к материалам проверки. Но при изъятии должностное лицо нарушило процедуру, предусмотренную статьей 27.10 КоАП РФ. Автомобиль с полуприцепом был изъят без участия понятых и производства видеофиксации, без составления соответствующего протокола.

Кроме того, при принятии решения оперуполномоченный руководствовался нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а не административным законодательством, что недопустимо.

В этой связи в адрес начальника ОМВД России по Порховскому району было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время за допущенные нарушения сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.