Общество

Более 200 псковских учителей прошли обучение для работы в «Точках роста»

Более 230 учителей в Псковской области повысили квалификацию в онлайн-формате, освоив курс «Гибкие компетенции проектной деятельности». Об этом сообщили в региональном комитете по образованию.

Впереди еще один этап - очное обучение. К сентябрю сеть центров «Точка роста» будет включать 49 школ, расположенных в сельской местности и в малых городах Псковской области.

Центры «Точка роста» открываются по всей стране в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Они позволяют школьникам изучать «Технологию», «Информатику» и «ОБЖ» с помощью современного оборудования, а после уроков посещать занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, учиться играть в шахматы, вести медиапроекты.

Качественные знания становятся доступны всем детям вне зависимости от места жительства: теперь и сельские школьники могут работать с 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами, мощными вычислительными станциями, отметили в комитете.