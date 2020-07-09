Общество

Трансформаторные будки и гаражи в Пскове предлагают украсить граффити

Десятки инженерных сооружений в Пскове, по мнению горожан, не вписываются в образ города. В связи с этим администрация области выступает с инициативой оформить трансформаторные будки, заборы и гаражи художественным граффити, сообщается на портале «Мойдом».

На сайте приведены примеры инженерных сооружений в том виде, как они выглядят сейчас и возможные варианты их оформления. Окончательное решение о выборе росписи примут жители города путем голосования.

«Нам очень важно знать ваше мнение. Проголосуйте прямо сейчас, поддерживаете ли вы эту инициативу», - призывают в управлении общественных проектов и молодежной политики администрации региона. Проголосовать «за» или «против» можно на сайте «Мойдом».

Любой желающий может вступить в группу в социальных сетях и предложить свои идеи, как сделать регион лучше.