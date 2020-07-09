Общество

В ВОЗ не исключили возврат ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Мелита Вуйнович заметила, что Россия может избежать второй волны пандемии при строгом соблюдении мер безопасности.

«Не надо ждать, пока вирус распространится еще больше», - цитирует представителя ВОЗ «Российская газета». Она добавила, что до создания вакцины во всем мире сохраняется «высокий риск повторного введения ограничительных мер». Сейчас каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19.

Хуже всего ситуация в США, Бразилии и Индии. Ранее в ВОЗ заявляли, что Россия «очень хорошо» справляется с пандемией.

Согласно последним данным, в мире коронавирус выявлен у более чем 12 миллионов человек. На США приходится четверть всех случаев заражения. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 554 тысячи 291 человек.