Общество

Сельхозпредприятия Псковской области собрали более 2 тысяч тонн овощей

Сельскохозяйственные предприятия Псковской области произвели порядка 2,3 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Это составляет 58% от запланированного в этом году количества. Огурцов собрано более 2,1 тыс. тонн (80%), томатов — около 130 тонн (10%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, продолжается заготовка кормов для скота. Аграрии области заготовили по 10,8 центнера кормоединиц, что составляет 47% к плану. Сена заготовлено около 14 тыс. тонн (33%), сенажа порядка 102 тыс. тонн (73%), силосной массы более 48 тыс. тонн (20%). Отметим, показатель текущего года на 2 центнера больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активнее всего ведут заготовку кормов Пыталовский (77%), Великолукский (65%) и Псковский район (73%).

Напомним, запасы корма для скота на середину июня 2020 года составляли 3% или 0,7 центнера на условную голову.

По данным областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, всего на зимне-стойловый период 2020-2021 годов в регионе предстоит заготовить около 40 тыс. тонн сена, порядка 160 тыс. тонн сенажа и свыше 190 тыс. тонн силоса — по 22,7 центнеров кормоединиц на условную голову скота.