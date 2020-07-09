Общество

Право дистанционного работника быть офлайн предложено закрепить в Трудовом кодексе

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов предложил депутатскому корпусу регионального парламента поддержать законодательную инициативу коллег из Федерального Собрания и Государственной Думы о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удалённой работы. Вопрос о поддержке законопроекта включен в повестку 48-й сессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Авторы инициативы, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, сенатор от Псковской области Андрей Турчак, предлагают устранить противоречия между реальными процессами в сфере труда и российским трудовым законодательством, которые выявились в период пандемии коронавируса.

Трудовой кодекс содержит действующую с 2013 года законодательную норму о дистанционной работе, но, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на практике её применение затруднено: в 2019 году из 67,1 млн занятых лишь 30 тысяч человек работали на основе трудового договора о выполнении работы на дому с использованием интернета.

Законодатели считают, что трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на удалённый режим работы – дополнительное соглашение к трудовому договору невозможно заключить в электронном виде, так как это не урегулировано законом. Кроме того, действующий Трудовой кодекс не предусматривает ситуацию временной дистанционной занятости: в нём заложена возможность заключения либо традиционного трудового договора, либо договора о дистанционной работе, в принципе, не подразумевающего нахождение рабочего места в офисе.

Законопроект разъясняет три основных понятия: дистанционная (удалённая) работа, временная дистанционная работа и комбинированная дистанционная работа, а также предусматривает максимальный переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников и исключает из Трудового кодекса устаревшие и избыточные нормы.

«Это тот случай, когда законодательная инициатива родилась из реалий жизни, - прокомментировал законопроект Виктор Антонов. – На практическом опыте мы уже убедились, что работать дистанционно можно очень результативно – эта форма востребована, и теперь её необходимо оформить законодательно».

Первый вице-спикер напомнил, что депутаты областного Собрания в условиях пандемии коронавируса также опробовали работу «на удаленке».

«Заседания комитетов и сессии регионального парламента сейчас проходят посредством видеоконференцсвязи. Это, конечно, чрезвычайная и временная мера, но она доказала свою эффективность. А вообще, ничего нового не придумано – дистанционная работа давно существует. И надомный труд всегда был, и люди творческих специальностей свои произведения не в офисе за рабочим столом создавали», - сказал Виктор Антонов.

Проект закона также упорядочивает взаимоотношения между работником и работодателем, в частности предусмотрено право сотрудника, работающего удаленно, быть офлайн – не находиться круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определённые временные интервалы. Еще один аспект связан с организацией рабочего места – рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности», - делают вывод авторы законодательной инициативы.

Рассмотрение проекта закона в Государственной Думе запланировано на июль.