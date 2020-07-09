Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 34

Еще один человек с коронавирусом скончался в Псковской области, общее число умерших достигло 34. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в официальном telegram-канале.
Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 3200, выздоровели 1423 человека. Всего в области проведено 51 876 исследований, 744 - за последние сутки.
Статистика по районам следующая:
- Псков – 949
- Великие Луки – 648
- Бежаницкий район - 35
- Великолукский район – 168
- Гдовский район – 68
- Дедовичский район – 43
- Дновский район - 98
- Красногородский район – 15
- Куньинский район –27
- Локнянский район - 9
- Невельский район - 107
- Новоржевский район – 20
- Новосокольнический район - 61
- Опочецкий район – 38
- Островский район – 233
- Палкинский район - 36
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 94
- Порховский район - 138
- Псковский район – 263
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 9
- Пыталовский район – 15
- Себежский район – 21
- Стругокрасненский район – 40
- Усвятский район - 18.