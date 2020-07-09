Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 34

Еще один человек с коронавирусом скончался в Псковской области, общее число умерших достигло 34. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в официальном telegram-канале.

Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 3200, выздоровели 1423 человека. Всего в области проведено 51 876 исследований, 744 - за последние сутки.

Смотрите также 3200 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Статистика по районам следующая: