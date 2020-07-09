Общество

Губернатор положительно оценил темпы реализации региональных проектов в Дновском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Дновского района Михаилом Шауркиным, чтобы обсудить реализацию крупнейших инфраструктурных проектов на территории муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Анализируя эпидемическую ситуацию, глава региона подчеркнул, что в настоящее время в районе она остается стабильной. Ранее стало известно об ухудшении эпидемической обстановки в Дновском неврологическом интернате, но ситуация там находится под контролем.

Участники рабочей встречи также обсудили реализацию региональных проектов на территории муниципалитета. Михаил Шауркин подчеркнул, что финансирование в текущем году выделено по шести направлениям: «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Демография», «Экология», «Здравоохранение». Работы по реализации инфраструктурных проектов ведутся в рамках установленных сроков.

В частности, по региональному проекту «Успех каждого ребенка» в двух сельских школах ремонтируются спортивные залы. В Выскоцкой школе работы уже завершены и приняты специалистами. На эти цели было выделено порядка 200 тыс. рублей. В Бельской школе ремонт близится к завершению. На эти цели было выделено порядка 600 тыс. рублей. В настоящий момент заканчивается монтаж освещения, в ближайшее время к работе приступит приемочная комиссия.

Михаил Шауркин также доложил, что в рамках регпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в Дно возводится многоквартирный дом. Его строительная готовность — порядка 75%. В настоящий момент начат монтаж внутренних инженерных коммуникаций. На объекте работает местный подрядчик, работы выполняются согласно графику под надзором Управления капитального строительства. Ключи от новых квартир получат порядка 70 человек, которые сейчас проживают в аварийном жилье.

Губернатор дал положительную оценку достойным темпам реализации региональных проектов в муниципалитете, а также грамотной организации работы по противодействию распространению COVID-19. «В целом, могу сказать, что Дновский район под вашим руководством вошел в число тех муниципалитетов, которым в рамках перераспределения средств или поступлений из федерального бюджета будет оказываться дополнительная поддержка и помощь. Мы видим, как вы серьезно относитесь к тому, чтобы инфраструктурные объекты возводились качественно и в срок», — заметил Михаил Ведерников, обращаясь к главе муниципалитета.