Общество

Почетного гражданина Пскова выберут тайным голосованием

Почетный гражданин Пскова будет определен по результатам тайного голосования депутатов гордумы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Сегодня, 10 июля, на заседании комитета по правовым вопросам под председательством депутата Псковской городской Думы Эдуарда Белова его участники рассмотрели вопрос присвоения звания «Почетный гражданин города Пскова».

На заседании также присутствовали глава города Елена Полонская, депутат Федор Постнов, заместитель главы города Владимир Воробьев, депутат Дмитрий Пермяков, а также представители администрации и прокуратуры Пскова.

В ходе совещания Эдуард Белов сообщил, что звание может быть присвоено одному или двум кандидатам, поэтому в бюллетене для голосования будут указаны все три кандидата. Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе города включить этот вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.

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Напомним, 3 июля было проведено заключительное совещание с представителями организаций, делегирующих своих кандидатов на звание «Почетный гражданин города Пскова». В ходе совещания было проведено тайное рейтинговое голосование, по результатам которого были выдвинуты три кандидатуры.