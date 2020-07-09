Общество

Учитель школы №2 города Пскова получит 200 тысяч рублей

Определены победители регионального конкурса на звание лучшего учителя в 2020 году. За высокие достижения в педагогической деятельности в Пскове отмечены все 17 педагогов, участвовавших в конкурсе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Конкурс проходил в особых условиях, что связано с организацией образовательного процесса в дистанционном режиме. В этом году наибольшее количество заявок на участие в конкурсе поступило от педагогов Пскова.

В четверку победителей конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций Псковской области для денежного поощрения из средств федерального бюджета (премия 200 тыс. рублей) за высокие достижения в педагогической деятельности, получивших общественное признание, вошел учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы №2 Елена Синева.

Елена Синева с 2007 года является экспертом ЕГЭ по истории, с 2016 года - экспертом ОГЭ по обществознанию.

Денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности из областного бюджета в размере 100 тысяч рублей получат 6 педагогов Псковской области. Кроме того, 7 учителям региона будет выплачена дополнительная региональная премия в размере 25 тысяч рублей.