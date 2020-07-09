Общество

Жители Куньинского района жалуются на свалку в лесу

Жители деревни Шаляпы просят администрацию Куньинского района решить вопрос с мусорной свалкой в лесу. Обращение по этому поводу размещено на сайте губернатора.

Фото: группа «Граждане Куньинского края»

«Весь лес завален мусором на подъезде много лет», - заметил один из жителей района.