Общество

Талабские острова встречают гостей ржавыми кораблями

Талабские острова встречают гостей неработающим катером, ржавыми старыми кораблями и заросшими берегами, пишет «МК в Пскове».

Путь до островов простой – машиной до устья реки Толбы, а там нужно оставить транспорт и искать катер. К слову, рядом с новым, впервые обустроенным здесь причалом, организована большая парковка.

Муниципальный катер, который в 10.00 должен доставить гостей до острова им. Залита за 200 рублей, во время визита оказался сломан. Однако, переплатив всего по 50 рублей за человека, через 20 минут можно все-таки добраться до места назначения.

Подробнее о том, какая картина мира открывается туристам, которым все же удалось добраться до островов, читайте в материале «МК в Пскове».