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Александр Козловский сравнил с торговлей действия лидера ЛДПР в Госдуме

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в очень серьезных преступлениях. Такое мнение высказал секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

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«Есть следственные органы, есть материалы дела, только изучив их можно понять, действительно ли задержание было необходимо. Там обвинение очень серьезное - убийство, покушение на убийство», - сказал Александр Козловский.

Он пояснил, что необходимо дождаться выводов следствия и суда. «Если были причины на задержание, то правоохранительные органы действовали правомочно», - добавил Александр Козловский.

Политик также заявил, что действия лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского похожи на «некую торговлю». На заседании Госдумы Владимир Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от партии в связи с ситуацией с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.