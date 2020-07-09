Общество

В Псковской области показатель по выявленным заболевшим COVID-19 приблизился к общероссийскому

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал, как изменилось количество выявленных заболевших на Северо-Западе за неделю с 4 по 10 июля.

По темпам прироста выявленных заболевших показатель СЗФО немного превысил средний показатель по РФ в период с 4 по 10 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), если по России этот показатель составил 7%, то по Северо-Западу - 10%. При этом оба показателя за неделю снизились на 1%.

В пяти регионах показатель за указанные семь дней снизился: в Архангельской области с 16% на прошлой неделе до 14% на этой, Новгородской области - с 12% до 9%, в Республике Карелия - с 24% до 18% и в Ленинградской области с 9% до 8%. Псковская область также показала снижение - с 14% до 8%.

Наиболее высокие темпы прироста демонстрирует НАО - 47% (было 34%). Увеличение произошло также в Мурманской области - с 17% до 19% и Санкт-Петербурге - с 7% до 8%.

В Вологодской и Калининградской областях этот показатель остался на прежнем уровне - 9% и 4% соответственно. Такая же ситуация наблюдается в Республике Коми (как и на прошлой неделе - 15%).

Таким образом десять регионов СЗФО демонстрировали прирост выше общероссийского, и лишь один регион показал прирост ниже показателя по РФ.