Общество

Александр Козловский: Никто не может претендовать на территории Псковской области

Никто не может претендовать на территории Псковской области, в том числе, и на часть Печорского района. Об этом заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Печорский район, действительно, периодически находится в каких-то спорах. Я считаю, что это исконно русская территория, там наши святыни и храмы. Для меня это не вопрос - это однозначное мнение: никто не может претендовать на нашу территорию», - заявил политик.

По мнению Александра Козловского, принятые поправки положительно отразятся на решении подобных ситуаций. «Мы же приграничный регион, эти поправки в Конституции касаются нас напрямую. Необходимо, чтобы следующий руководитель страны не смог отдать часть территории кому-то одной своей подписью», - заключил депутат.