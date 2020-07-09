Заявки от кандидатов на должность главврача великолукской больницы принимаются до 29 июля

До 29 июля будут приниматься заявки от кандидатов на должность главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Великолукская межрайонная больница». Объявление о вакансии и соответствующей конкурсной процедуре опубликовано на сайте администрации региона.
Согласно опубликованной информации, на должность главного врача Великолукской межрайонной больницы может претендовать кандидат с высшим медицинским образованием по специальности «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело» или «стоматология». Обязательным является наличие стажа работы в медицинских организациях не менее 5 лет и опыта организационной работы в должности не ниже заведующего отделением не менее 3-х лет.
У кандидата должен быть действующий сертификат по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», он обязан знать профильное законодательство и нормативно-правовую базу, разбираться в профиле и особенностях учреждения здравоохранения и четко представлять организацию медицинского обслуживания.
Кроме того, потребуется знание основ экономики, права, трудового, административного и гражданского законодательства; организации финансово-хозяйственной деятельности учреждения; правил и норм охраны труда, техники безопасности и производственной безопасности, владение теорией и практикой управления персоналом учреждения.
Документы принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:30 по адресу: Псков, ул. Некрасова, 23, комитет по здравоохранению Псковской области, отдел кадров, кабинет № 283, телефон 8 (811) 299-899 (доб. 115 и 112).
Конкурс проводится в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами. Победитель определятся по решению конкурсной комиссии.
Напомним, ранее после служебной проверки в отношении главного врача Великолукской межрайонной больницы с этой должности по инициативе работодателя была уволена Елена Никанорова.
Добавим, что председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко во время встречи с коллективом медучреждения заверила, что нового руководителя назначат с учетом мнения сотрудников.