Общество

Показалось трудно, а справились за час — псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике

Сегодня, 10 июля, выпускники по всей Псковской области сдают единый государственный экзамен по профильной математике. Своими впечатлениями о сдаче ЕГЭ выпускники поделились с газетой «Гдовская заря».

«Я считаю, что мне попался не очень сложный вариант. Подобные задачи мы решали на уроках, прорешивали дома», - рассказала гдовская школьница Екатерина Власова. Она поблагодарила учительницу, которая их подготовила, и высказала надежду на то, что хорошо сдала экзамен.

Другая выпускница рассказала, что ей экзамен показался легким и удачным, поэтому с заданиями она справилась всего за час, в то время как на экзамен отводилось 3 часа 55 минут. «Мне вначале было трудно, но затем я справилась нормально», - поделилась Яна Шарина.

Напомним, в Пскове уровень знаний по математике проверяли сегодня 696 человек, в том числе 108 выпускников прошлых лет.

Госэкзамены продолжатся до 27 июля. Сдавать их нужно только поступающим в вузы, а в 9-х классах из-за пандемии коронавируса экзамены были отменены.