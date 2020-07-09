Общество

Первая партия грецких орехов прошла контроль на границе в Псковской области

В Псковской области карантинный фитосанитарный контроль прошла первая с начала года партия грецких орехов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В международном автомобильном пункте пропуска Убылинка, расположенном на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области, сотрудник Россельхознадзора проконтролировал ввоз партии грецких орехов весом 19,4 тонны.

Подкарантинная продукция, страной происхождения которой, согласно фитосанитарному сертификату, является Чили, следовала автомобильным транспортом из Латвии в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве, уточнили в ведомстве.

В ходе контроля государственный инспектор управления установил, что партия грецких орехов соответствует Единым карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза. После завершения необходимых процедур груз продолжил движение в адрес получателя.

В 2019 году через российско-латвийскую границу в Псковской области также прошла одна партия грецких орехов весом 10 тонн.