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«Акценты» Донецкого: Новая реальность, судьба «Магеллана» и презентация башен

10.07.2020 16:32|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Постобнулизм. Россиян ожидает пакет новых законов.
«Магеллан» - всё? Новость о сносе торгового комплекса на Рижском проспекте разделила псковичей.
Вид из бойниц. В Пскове открылись для посетителей новые музейные объекты.

Прошла неделя после голосования по поправкам, а точнее девять дней, и многие наблюдатели снова заговорили об очередном «закручивании гаек», чему весьма поспособствовали два громких ареста – бывшего журналиста газеты «КоммерсантЪ» Ивана Сафронова и губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Если журналиста взяли за шпионаж в пользу Чехии, то губернатора – за организацию убийств пятнадцатилетней давности. И вот эти два, без преувеличений, резонансных ареста (давно у нас не судили журналистов за шпионаж, а губернаторов за убийства – вообще никогда) позволили политологам всерьез говорить о том, что в стране победила партия силовиков и наступила пресловутая «новая реальность».

Исходя из этого тезиса выстраивается целая конспирология: вот, мол, страна успешно обнулилась, и это был сигнал: «погнали наши городских». Лично мне на подобные диагнозы хочется ответить знаменитым вопросом волка из культового советского мультфильма «Жил-был пес»: «Шо, опять?!».

Потому что, на мой взгляд, ничего концептуально нового после обнуления в стране не произошло: силовики занимаются ровно тем, чем занимались последние лет пятнадцать, а именно целеустремленным «закручиванием гаек», для того, они, силовики, собственно, и придуманы, и существуют. Все остальное – чисто временнОе совпадение. Тут многие, как обычно, совершают распространенную логическую ошибку: «После этого — значит по причине этого».

Однако «после» – вовсе не значит «вследствие». Оба события: и арест журналиста, и арест губернатора - могут быть следствиями неопределенного количества иных причин. Просто политологам нужен некий связный рассказ, нарратив, обывателю необходима хоть какая-то логика, выхваченная из хаоса, и вот они ее находят во внешней причине – обнулении. А до этого у нас что, журналистов не преследовали? И губернаторов и министров не сажали?

На мой взгляд, как пел Егор Летов, «все идет по плану». Никаких сенсаций. Журналиста из «президенсткого пула», как вдруг выясняется, три года «вели» спецслужбы, и на него уже якобы накоплено семь томов дела. А губернатору, который на самом деле вполне себе системный игрок (напомню, персонаж с середины нулевых сидел в Госдуме, а два года назад прошел через горнило выборов, то есть был «проверен-перепроверен» сто раз), так вот, губернатору, видимо, просто вышел срок. «Папка с компроматом» - никакая не сенсация, а просто ждала своего часа, и вот дождалась.

То есть причины, повторюсь, ни в каком-то пресловутом обнулении, и ни в «новой реальности», а в реальности старой, древней, как мир: ребятам из силовых структур нужно новые звездочки на погоны получать, а время не ждет, «жизнь проходит», как выразился один несчастный персонаж писателя Чехова. Поэтому силовики будут прессовать как журналистов, так и губернаторов. Создавая политологам поводы для глубокомысленных интерпретаций случившегося. В этой реальности мы живем давно. Пора бы привыкнуть.

Вот что действительно новое нас ждет после обнуления, так это активизация «бешеного принтера» Госдумы, которому предстоит выдать на гора сотню-другую свежих законов, многие из коих, как водится, будут репрессивными. Новые законы имени сенатора Клишаса, например, будут касаться ужесточения законодательства в связи с возможными призывами к сепаратизму. Гаркнул всуе, допустим, что-нибудь невменяемое про присоединение Псковской вечевой Республики к Евросоюзу, получи штраф или срок. Причем - реальный.

Я сейчас, понятно, иронизирую, но когда новые законы Клишаса вступят в силу, будет уже не до иронии. По справедливости, и к этому мы за двадцать лет должны были привыкнуть. Разве не мы сами («мы» - я имею в виду народ) всего этого и хотели? Кто голосовал за поправки? Пушкин? Или, может быть, Папа Римский? Нет, мы и голосовали. Как выразился персонаж Достоевского: «Вы и убили-с». Так что не надо теперь роптать или изображать из себя коллективных девственников. Всякий народ достоин своих правителей.

А я продолжаю. На прошлой неделе пришла благая для многих весть с заседания градостроительного совета Пскова: здание торгового комплекса «Магеллан» противоречит концепции развития города и его необходимо снести, а концепцию развития этой территории следует доработать. Решение на градсовете Пскова было принято единогласно. Большинство «градсоветчиков» высказалось за то, чтобы вместо «Магеллана» на Рижском появилась прогулочная зона с включением энного числа торговых точек.

«Магеллан» - это позорище города Пскова, это просто ларек. Его нужно убрать, там нет ни санитарной зоны, ничего», - заявил депутат гордумы Федор Постнов, выразив распространенное мнение псковичей, которые сразу после сдачи объекта торговли в начале нулевых окрестили «Магеллан» конюшней. Многих псковичей, но отнюдь не всех. Оказывается, перед выносом вопроса по «Магеллану» на градсовет, был проведен опрос жителей, и голоса разделились примерно поровну: по словам главного архитектора Пскова Евгения Скачкова, 45% опрошенных высказались за то, что городу нужен «Магеллан», остальные 55% - «против».

А вот те, кто в «Магеллане» работают, разумеется, возмущены. Как сообщила Псковская Лента Новостей, информация о закрытии «Магеллана» встревожила арендателей. Торговцы говорят, что новость о «Магеллане» распугивает публику, которая, не разобравшись в вопросе, думает, что снесут чуть ли не завтра. А еще напоминают, что благодаря «Магеллану», в городе трудоустроено 92 предпринимателя плюс еще 300 работников. Да и вообще, на фоне типовой застройки Рижского проспекта «коровник» выглядит и не так уж уродливо, как о том любит рассусоливать наша культурная общественность. Мол, «ужас, ужас»! А какой такой «ужас»? Что, вокруг одни шедевры архитектуры?

Здесь замечу, что «коровник», то бишь «Магеллан» (кто вообще придумывает столь дурацкие названия? Почему не «Колумб» или «Америго Веспуччи»?), так вот, «Магеллан» в свое время был для городских властей своего рода символом прогресса. Торговый комплекс на Рижском во времена мэра Хоронена приводили в пример как успешное решение по «упорядочиванию» уличной торговли и приданию ей более-менее цивилизованных форм. На фоне, опять же, безобразных ларьков и ангаров «Тимохина» на Четырех углах, может, и цивилизация. А на самом деле – не очень. Жители мгновенно обозвали новое сооружение «коровником» или «конюшней», что весьма точно характеризует его архитектурные «достоинства».

И тут спорить с народом, конечно, не будем. Народ если уж припечатает, так навсегда. «Коровник», он «коровник» и есть, при всем уважение к крупному рогатому скоту.

Рижский проспект этот «Эрмитаж из Хацапетовки» явно не украсил. А известный псковский зодчий Шуляковский, любящий пописывать в соцсетях, до сих оправдывается, утверждая, что он не имеет к проекту никакого отношения. В одной из газетных публикаций начала нулевых (кажется, это был «АиФ») именно Шуляковский был указан автором сего «шедевра архитектуры», и с тех пор у архитектора «рвет пукан» всякий раз, когда кто-то несправедливо поминает его фамилию в связи с «Магелланом».

Здесь остается только немного успокоить разволновавшихся предпринимателей и их наемных работников, а также жителей, привыкших делать в «Магеллане» покупки. Несмотря на решение градсовета, если «Магеллан» и снесут, то не завтра, а предположительно году эдак в 2025-м. Потому что сначала нужно сделать проект благоустройства территории и получить на это достойное финансирование, а уж потом сносить, о чем вполне резонно и заявили чиновники мэрии уже после заседания градсовета.

И я завершаю. Репликой, которую произносят всякий раз, когда произошло нечто долгожданное: «Свершилось». Три башни ансамбля Псковского кремля и Окольного города - Варлаамовская, Высокая и Плоская открылись для обозрения. Вчера прошла презентация для журналистов этого нового музейного объекта на ближнем Запсковье. Уже сейчас можно записаться на экскурсии. А совсем скоро башни станут доступны индивидуально - для так называемых «единичных посетителей».

Надо сказать, что работа реставраторов впечатляет. Можно по-разному относиться к вторжению в известняк хайтека, как это сделано в Варлаамовской башне, где по проекту вместо глухой стены построено огромное стеклянное окно для обзора, но это, по-моему, исключительно дело вкуса. Кто-то, как мой коллега Стрекаловский, вообще уверен, что нужно было на месте Варлаамовской башни оставить привычные глазу руины. Дескать, так аутентичней. А вот на мой субъективный взгляд в Пскове руин и так хватает, рядом с башней стояла отреставрированная в восьмидесятые годы крепостная стена, и Варлаамовская башня воспринималась просто как брошенный на произвол судьбы и непогоды объект, каковых в Пскове сотни.

На этот раз художественный вкус авторам проекта реконструкции не изменил. Мы знаем, что башни Псковского кремля – это сплошь новоделы: одни новоделы шестидесятых годов XX века, другие, как вновь открывшиеся, новоделы XXI века, так почему бы не обыграть восстановленную из руин «старину» в постмодернистской манере?

Получилось достойно и весьма симпатично. В Варлаамовской башне доступны три яруса, с которых открываются разные виды на интерьер и пространство реки. В Высокой – аж шесть, подниматься и спускаться по ступенькам занимательно, а через бойницы открываются великолепные виды на город. Не только на радиозавод, но и на Троицкий собор и Псковский кремль. Так что псковичей и гостей города можно поздравить.

Единственный косяк – отсутствие туалета, который обещал построить к открытию башен город (точнее, тогдашний глава Пскова Иван Цецерский), но все мы знаем цену этим обещаниям. Туалета на сегодняшний день нет, как нет и экспозиций, на устройство которых нужны, как мы понимаем, деньги, а их пока в бюджете музея-заповедника нет.

Одна из будущих экспозиций будет посвящена обороне Пскова от осады войск шведского короля Густава Адольфа в 1615-м году. Об этом эпизоде отечественной истории не очень хорошо знают не только туристы, но и сами псковичи. И вот восставшая из руин Варлаамовская башня призвана этот пробел в знаниях ликвидировать. Что может быть лучше в этом смысле, нежели «живая» история.

Для тех, у кого сразу же возникло желание посмотреть и потрогать, сообщаю – на экскурсию нужно пока записываться по телефону и соблюдать все меры предосторожности – то есть не забыть про маску и перчатки. Билет для взрослых стоит 250 рублей, для детей – 150.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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