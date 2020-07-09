Общество

Молодежь Псковской области приглашают на онлайн-форум «Машук»

XI молодежный форум «Машук» пройдет с 10 по 26 августа в режиме онлайн. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, интернет-платформа Форума позволит не только сохранить традиционные образовательные и культурные форматы, но и предоставит новые возможности в расширении географии участников.

Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС «Молодежь России».

В зависимости от выбранного портфеля участия, начиная с ознакомительных лекций, встреч с публичными личностями, практических занятий по личностному развитию до решения кейсов от работодателей, изучения инструментов построения успешной карьеры — Форум станет уникальным местом создания и развития круглогодичной цифровой среды, обеспечивающей эффективное и комфортное взаимодействие молодежи, в том числе для людей с особыми потребностями, отметили организаторы.

Дополненная «Карьерной мастерской» онлайн-площадка позволит выстроить коммуникацию участников Форума с ведущими работодателями Северо-Кавказского федерального округа, расширить знания в области социального проектирования, разработки качественной проектной заявки для участия в грантовом конкурсе, а также принять участие в ярмарке вакансий, в рамках которой участники Форума получат возможность трудоустройства в крупнейшие корпорации округа.

По итогам Форума каждый участник получит сертификат о прохождении образовательной программы, лимитированный раздаточный материал и личный цифровой след. Участникам, отличившимся особой активностью в ходе культурной и образовательной программ, вручат подарки от партнеров и спонсоров Форума из числа лидирующих российских компаний.

Регистрация на Форум заканчивается 14 июля в 23.59. Подробную информацию об участии в нем можно получить на официальной странице Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/pskov_mol или по телефону 8 (8112) 299–527.