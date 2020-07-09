Общество

Сбербанк Онлайн получил масштабное обновление

Сбербанк представил масштабное обновление своего мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Теперь пользователи могут настроить его с учетом своих предпочтений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Так, в приложении появилась возможность управлять настройками видимости банковских продуктов и контентом «Историй», исходя из своих интересов. На главный экран теперь можно самостоятельно добавлять карточки быстрых действий (регулярно совершаемых платежей и переводов).

В разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка. К слову, в раздел «Кредиты» хоть раз заходил каждый третий пользователь Сбербанк Онлайн, а каждый пятый уже пользуется одним из кредитных продуктов банка.

Информация о скидках и акциях Okko, Delivery Club, «Ситимобил», СберМаркет, СберМобайл и других компаний теперь доступна на главном экране и в каталоге приложения.

В раздел «Страхование и защита» добавлены статьи и тесты по кибербезопасности. Этот контент поможет пользователям не попасться на уловки мошенников, активность которых постоянно растет. «Мы считаем это очень важным и обращаем внимание пользователей: только за первые пять месяцев 2020 года Сбербанк зафиксировал более 1,3 млн попыток мошенничества - это в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - добавили в пресс-службе банка.

Кроме того, в приложении появилась темная тема - для тех, кто хочет, чтобы оформление в его смартфоне было в одинаковом стиле. Также темный фон меньше отвлекает от контента и удобен тем, кто часто пользуется смартфоном в темноте или при приглушенном свете.