Общество

Губернатор Ведерников проконтролировал исполнение поручений по реконструкции кампуса в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание, целью которого стал контроль над исполнением поручений в рамках реконструкции кампуса Псковского государственного университета. На мероприятии присутствовали вице-губернатор Василий Осипов, ректор образовательного учреждения Наталья Ильина, представители генерального подрядчика и строительных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В начале совещания глава региона напомнил, что ранее, во время выезда на объект, он поручил наладить взаимодействие между заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядными организациями. В частности, это касалось приведения в порядок рабочих документов, а также оперативной подготовки и согласования проектных решений, корректировки сметной документации.

Заместитель губернатора в своем докладе по этому вопросу подчеркнул, что ранее была проведена встреча со всеми участниками процесса реконструкции, в итоговый протокол которой внесено поручение о создании двух рабочих групп. Участники одной из них будут выявлять несоответствия проектной документации с объемом выполняемых работ, вносить в нее исправления, а также разрабатывать проектные решения. В сферу деятельности второй рабочей группы будет входить утверждение новых проектных решений, передача документов в госэкспертизу и оперативное предоставление согласованной документации подрядным организациям.

Положительный опыт в рамках новой системы взаимодействия получен при работе на кровле. В ближайшее время документация по фасаду, благоустройству территории и внутренней отделке помещений будет также приведена в соответствие с действительными объемами и видами работ.

Завершая заседание, Михаил Ведерников подчеркнул, что все созданные рабочие группы должны работать в ежедневном режиме, чтобы оперативно решать возникающие вопросы по проектной документации и не допускать отставания от графика выполнения работ.