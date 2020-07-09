Общество

В Пскове сэкономленные средства бюджета направят на благоустройство школ

В пятницу, 10 июля, в Пскове прошло заседание комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике городской думы под председательством Григория Стороненкова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования, в мероприятии участвовали глава города Елена Полонская, депутаты городской думы, представители администрации города и прокуратуры.

Парламентарии вынесли на рассмотрение вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Так, за счет экономии средств уменьшены расходы Псковской городской Думы на 1,4 млн рублей. Средства будут направлены на замену оконных блоков в Детской музыкальной школе №5 (500 тыс рублей) и на благоустройство территории лицея №4 (902,1 тыс рублей).

В целом, доходы на 2020 год уменьшаются на 2,9 млн рублей, а общий объем финансирования на 2021 и 2022 годы увеличивается на 2,7 млн руб. Средства будут направлены на выполнение работ по рекультивации свалки.

Депутаты большинством голосов рекомендовали главе города вынести на очередную 40-ую сессию вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.