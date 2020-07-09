Общество

«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля

Организаторы шествия «Бессмертный полк» рассматривают возможность переноса акции, предварительно запланированной 26 июля, на осень, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, участвующий в подготовке мероприятия.

«Рассматривается возможность переноса шествия на осень, когда на смену летней жаре придет более комфортная прохлада», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такой перенос акции позволит провести ее в более комфортных погодных условиях, чтобы людям не пришлось долго находиться на жаре.

В свою очередь в пресс-службе Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» сообщили, что окончательно решение о проведении акции еще не принято.