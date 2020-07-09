Общество

Учебный год в школах России начнется 1 сентября

Возобновление учебных занятий в школах страны назначено на 1 сентября. Об этом в пятницу в эфире российского телевидения сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вопрос о проведении традиционных торжественных линеек в учебных заведениях будет решаться позднее, в середине августа.

Глава Роспотребнадзора отметила, что при изменении эпидемиологической ситуации в стране будут введены новые правила и новые требования.

«Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», — резюмировала Анна Попова.