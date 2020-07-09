Общество

Михаил Ведерников: К сожалению, статистика по смертности всё еще растет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал и прокомментировал новые данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе.

«За сутки в Псковской области добавилось всего 16 случаев», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

При этом выздоровевших зафиксировано в три раза больше – 55.

«К сожалению, статистика по смертности всё еще растет (+1). Рассчитываем, что на следующей неделе придут последние данные по прошедшему пику заболевания. По активным очагам +1 на «Йура Корпорейшн». Берегите себя!» - заключил глава Псковской области.