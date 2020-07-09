Общество

Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях антибиотиков

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о страшных последствиях антибиотиков в своем Instagram-аккаунте. По его словам, медики могут такие назначать такие препараты для лечения вирусных инфекций в профилактических целях, однако в результате это значительно увеличивает случаи бактериальных осложнений. Комаровский пояснил, что антибиотик, избавив человека от определенной группы бактерий, может поспособствовать размножению других патогенных организмов.

«Врачи знают одно: что если антибиотик не назначить при вирусной инфекции, а потом возникнет воспаление легких, то скажут: "Вот, ты ж, зараза, нам ничего не назначил — теперь из-за тебя у нас воспаление легких"», — сказал специалист.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Комаровский заявил, что приникать витамины для профилактики инфекционных болезней бесполезно. По его словам, витамины следует пить при доказанном авитаминозе.

«Если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает», — написал Комаровский. Врач добавил, что комплексные витамины могут быть полезными, если человек неправильно подготовился к самоизоляции и накопил запасы вредной пищи.