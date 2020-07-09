Общество

В Пскове продолжаются противопожарные рейды

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС по региону, 10 июля сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову осуществлен профилактический рейд по предотвращению пожаров в частном секторе.

«В ходе рейда проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового, электрооборудования, о недопущении детской шалости с огнем, запрете разведения костров и сжигании мусора. Распространено 53 памятки профилактического характера, проведено 25 инструктажей по мерам пожарной безопасности.

До граждан доведена обстановка с пожарами и основные причины пожаров на территории города Пскова, напомнены телефоны экстренных служб.

Мероприятие проводилось с профилактическими мерами по нераспространению новой коронавирусной инфекции», - отметили в МЧС.