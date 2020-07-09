Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом в Псковской области

Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области опубликовал свежую статистику. На данный момент проведено исследований – 52637 (761). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 3216(+16). Выздоровело – 1477(+55). Умерло – 34(+1).
Статистика по муниципальным образованиям:
Псков – 952
Великие Луки – 654
Бежаницкий район - 35
Великолукский район – 169
Гдовский район – 68
Дедовичский район – 43
Дновский район - 98
Красногородский район – 15
Куньинский район –29
Локнянский район - 9
Невельский район - 108
Новоржевский район – 20
Новосокольнический район - 61
Опочецкий район – 38
Островский район – 233
Палкинский район - 36
Печорский район – 41
Плюсский район – 94
Порховский район - 138
Псковский район – 264
Пустошкинский район – 6
Пушкиногорский район - 9
Пыталовский район – 16
Себежский район – 22
Струго-Красненский район – 40
Усвятский район - 18.