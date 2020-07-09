Общество

Губернатор Ведерников прокомментировал ход реконструкции уникальных цепных мостов

В Острове продолжаются работы по реконструкции знаменитых цепных мостов. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Ремонт северного моста уже близится к завершению. Подрядчик занимается дорожной одеждой и водоотведением, ведет монтаж локальных очистных сооружений», - отмечает глава региона.

По его словам, на южном мосту на 50% выполнена сборка ортотропных плит, начинается монтаж подвесной системы. Также ведется переборка гранитных устоев, грунтование и покраска пролетов.

Все работы ведутся даже с небольшим опережением по графику.

«Многие интересовались, поэтому отдельно отмечу: следы от пулеметной очереди и осколков снарядов будут сохранены как память о Великой Отечественной войне», - заключил губернатор.