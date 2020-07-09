Общество

Госавтоинспекция Псковской области перешла на поэтапное снижение ограничительных мер

С 7 июля Госавтоинспекция Псковской области перешла на поэтапное снижение ограничительных мер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по региону, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в подразделениях Госавтоинспекции Псковской области предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан. Теперь государственные услуги по регистрации транспортных средств осуществляются в прежнем режиме. Однако, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений осуществляются только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений остаётся неизменным. Он осуществляется по ранее установленному графику, размещённому на официальном сайте УМВД России по Псковской области, а также региональной странице сайта ГУОБДД МВД России. Одновременно сообщаем, что выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде ведется в прежнем порядке, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой проявить дисциплинированность и ответственность, беречь себя и своих близких, соблюдать масочный и дистанционный режим.