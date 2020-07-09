Общество

Псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности

В Псковской и Новгородской областях ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

В связи с этим филиалы компании «Россети Северо-Запад» в Псковской и Новгородской областях приведены в режим повышенной готовности.

«113 аварийно-восстановительных бригад и 113 единиц техники готовы к любым последствиям непогоды для оперативного восстановления электроснабжения потребителей. Подготовлены дизельные генераторы на случай необходимости резервного энергоснабжения социально значимых объектов», - сообщили Псковской Ленте Новостей энергетики.

Как отметили в компании, прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.