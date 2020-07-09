Общество

В России определили востребованные после пандемии профессии

Определены профессии, которые окажутся востребованными после ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. О результатах исследования российского Института прогрессивного образования в субботу, 11 июля, сообщают российские СМИ.

Как и в разгар пандемии, востребованными окажутся медицинские работники, считают эксперты института. Также прежним останется спрос на курьеров, водителей, удаленных менеджеров и операторов колл-центров.

В коммерческом секторе будут востребованы антикризисные менеджеры, а также сотрудники, умеющие перестраивать работу компании под новые стандарты. Среди последних различные представители сферы IT, а также специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Помимо этого, многие компании будут нанимать менеджеров по продажам для восстановления спроса на свою продукцию, уверены эксперты института.

Из-за восстановления активности в жилищном строительстве, роста числа инфраструктурных проектов, а также увеличения спроса на строительство загородных домов не останутся без работы строители, считают исследователи. Также они уверены, что быстро смогут найти работу полицейские, охранники, а также сиделки и няни.

Кроме того, в работе отмечается, что многие люди решили инвестировать в собственное развитие, что подтолкнет спрос на разного рода преподавателей, коучей и психологов.

Как сообщает «Лента.ру», в июне работодатели активнее стали искать новых сотрудников. Число компаний, которые разместили объявления на сервисе «Работа.ру», увеличилось в 1,5 раза, по сравнению с маем. Самое большое число вакантных мест появилось в сфере образования и госслужбы, прирост составил 24,9 процента. Помимо этого, доля уникальных вакансий выросла на 16 процентов.