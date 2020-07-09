Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Состоялся традиционный Курган Дружбы
Резиновые сапоги: за и против
Работа в Леруа Мерлен
Правила использования газа
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Диагностика и лечение рака груди
Спорт - норма жизни
Где купаются псковичи
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Телефон прямого эфира 56-73-72
Карфаген на Рижском проспекте
Здесь будет город-парк
Куплю Т-34. Дорого
 
 
 
ещё Общество 09.07.2020 19:5510 Массовые мероприятия в псковском регионе запрещены до 28 июля 11.07.2020 20:572 В России рассказали о самочувствии добровольцев после вакцины от коронавируса 11.07.2020 17:583 Россиян освободили от расходов на электросчетчики 11.07.2020 15:370 Комету удалось запечатлеть псковскому астроному-любителю 11.07.2020 14:300 На два месяца раньше срока сдан в эксплуатацию участок дороги Псков - Гдов - Сланцы 11.07.2020 14:090 Дожди и южный ветер прогнозируют в Псковской области в воскресенье
 
 
 
Самое популярное 06.07.2020 12:0452 Суд вынес приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. ФОТО. ВИДЕО 06.07.2020 11:032 Еще два человека с коронавирусом скончались в Псковской области 07.07.2020 11:032 Три летальных исхода из-за коронавируса зафиксировано в Псковской области за сутки 06.07.2020 19:5834 Реплика Константина Калиниченко: «Что это вообще было»? 06.07.2020 15:3311 На приговор Светлане Прокопьевой
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России могут разрешить разглашать врачебную тайну семьям умерших

11.07.2020 13:10|ПсковКомментариев: 0

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который предлагает разрешить предоставлять семьям и близким умерших сведения, составляющие врачебную тайну.

По сообщениям российских СМИ, наделить полномочиями по утверждению порядка предоставления данных предлагается Минздрав РФ. В проекте закона отмечается, что врачебная тайна может быть разглашена после смерти гражданина только тем лицам, которых умерший выбрал при жизни. При этом россиянину нужно будет при жизни составить письменное согласие на разглашение врачебной тайны его родственникам или определенному кругу лиц.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы решение снести здание ТЦ «Магеллан» в Пскове?
В опросе приняло участие 711 человек
11.07.2020, 20:572 В России рассказали о самочувствии добровольцев после вакцины от коронавируса 11.07.2020, 19:523 «Десант» в Печоры 11.07.2020, 18:480 Вооруженное ограбление банка совершено в Петербурге 11.07.2020, 17:590 Началась видеотрансляция всенощного бдения в Псково-Печерском монастыре
11.07.2020, 17:583 Россиян освободили от расходов на электросчетчики 11.07.2020, 17:521 На телеканале «Спас» рассказали о храме под Псковом, горевшем после удара молнии 11.07.2020, 16:440 Труп годовалого ребенка обнаружен в реке в Псковской области 11.07.2020, 16:061 Названы причины погодных аномалий в России
11.07.2020, 15:370 Комету удалось запечатлеть псковскому астроному-любителю 11.07.2020, 15:001 Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от коронавируса всех нуждающихся 11.07.2020, 14:370 В Псковской области установлены пьяные водители-рецидивисты 11.07.2020, 14:300 На два месяца раньше срока сдан в эксплуатацию участок дороги Псков - Гдов - Сланцы
11.07.2020, 14:234 Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова 11.07.2020, 14:090 Дожди и южный ветер прогнозируют в Псковской области в воскресенье 11.07.2020, 14:022 Назван фактор, удваивающий риск смерти от коронавируса 11.07.2020, 13:410 Ряд ДТП произошел в Псковской области
11.07.2020, 13:100 В России могут разрешить разглашать врачебную тайну семьям умерших 11.07.2020, 12:550 Псковичи могут сэкономить при покупке продуктов от «Прасковьи Молочковой» в «Магнитах» 11.07.2020, 12:430 В России определили востребованные после пандемии профессии 11.07.2020, 12:310 Псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
11.07.2020, 12:160 Госавтоинспекция Псковской области перешла на поэтапное снижение ограничительных мер 11.07.2020, 12:052 56 тыс. рублей лишился великолучанин, потерявший банковскую карту 11.07.2020, 12:010 МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области 11.07.2020, 11:491 Губернатор Ведерников прокомментировал ход реконструкции уникальных цепных мостов
11.07.2020, 11:340 Умер чемпион мира по футболу 11.07.2020, 11:157 Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом в Псковской области 11.07.2020, 11:070 В Пскове раскрыта кража с банковской карты 11.07.2020, 10:5512 Массовая акция в поддержку арестованного губернатора Фургала проходит в Хабаровске
11.07.2020, 10:493 Одиннадцать человек утонули при попытке спасти ребенка 11.07.2020, 10:440 Акция ГИБДД «Автокресло спасает жизнь!» прошла в Печорах 11.07.2020, 10:370 Псковская полиция продолжает розыск Бориса Пожарного 11.07.2020, 10:170 Трамп признал, что давал указание начать кибератаку на российскую структуру
11.07.2020, 09:360 МЧС советует псковичам отдохнуть и охладиться перед купанием 11.07.2020, 09:240 Псковские «Пятерочки» предлагают майонез и кефир «Прасковья Молочкова» со скидками 11.07.2020, 08:5813 Клишас раскритиковал поведение адвокатов по делу Ефремова 11.07.2020, 08:440 В Пскове продолжаются противопожарные рейды
11.07.2020, 08:251 Доктор Комаровский рассказал о страшных последствиях антибиотиков 11.07.2020, 00:2024 Михаил Ведерников: К сожалению, статистика по смертности всё еще растет 10.07.2020, 22:573 Организаторы отменили международный фестиваль живой музыки «Добрый рок» в Пскове 10.07.2020, 22:510 Учебный год в школах России начнется 1 сентября
10.07.2020, 22:130 Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области 10.07.2020, 21:364 Отток капитала из России вырос на 24% 10.07.2020, 21:210 Очаг заболеваемости коронавирусом в Дновском районе практически погашен 10.07.2020, 21:030 Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире
10.07.2020, 20:299 В России предложили провести деноминацию рубля 10.07.2020, 19:523 Окончательная бумажка 10.07.2020, 19:320 Названы критерии возобновления авиасообщения России с другими странами 10.07.2020, 19:150 Полиция разыскивает жителя Опочецкого района
10.07.2020, 19:015 Президент Турции подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10.07.2020, 18:520 Жители Куньинского района жалуются на свалку в лесу 10.07.2020, 18:360 «Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля 10.07.2020, 18:210 Псковское управление Росгвардии приглашает на службу в ОМОН 
10.07.2020, 18:180 В Пскове сэкономленные средства бюджета направят на благоустройство школ 10.07.2020, 18:100 Грозы возможны в Псковской области 11 июля 10.07.2020, 18:090 Губернатор Ведерников проконтролировал исполнение поручений по реконструкции кампуса в Пскове 10.07.2020, 17:520 Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года
10.07.2020, 17:422 От КАМАЗа до ISUZU: На чем вывозят мусор и отходы в Псковской области. ФОТО 10.07.2020, 17:350 Сбербанк Онлайн получил масштабное обновление 10.07.2020, 17:270 Более 27,5 тысяч псковичей обратились за помощью на «горячую линию» ПФР 10.07.2020, 17:180 Пользователи гаджетов Apple столкнулись с массовым сбоем работы приложений
10.07.2020, 17:070 Первая партия грецких орехов прошла контроль на границе в Псковской области 10.07.2020, 16:584 Россия и Латвия: как закрыть гештальт? 10.07.2020, 16:500 Возможность продажи медикаментов должна появиться в псковских ФАПах - Александр Козловский 10.07.2020, 16:390 «Единая Россия» согласовала более тысячи кандидатур на выборы в Псковской области
10.07.2020, 16:360 Молодежь Псковской области приглашают на онлайн-форум «Машук» 10.07.2020, 16:320 «Акценты» Донецкого: Новая реальность, судьба «Магеллана» и презентация башен 10.07.2020, 16:260 Водитель «Чери» врезалась в опору освещения на Крестовском шоссе 10.07.2020, 16:200 Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам в путешествие по России
10.07.2020, 16:150 Показалось трудно, а справились за час — псковские выпускники сдали ЕГЭ по математике 10.07.2020, 16:071 Скамейку восстановили во дворе «эстонского посольства» в Пскове 10.07.2020, 15:566 Псковичам предлагают новый способ пожертвований в рамках акции #СпасибоМедикам  10.07.2020, 15:341 Движение транспорта ограничат на улице Карла Маркса в Пскове
10.07.2020, 15:330 Заявки от кандидатов на должность главврача великолукской больницы принимаются до 29 июля 10.07.2020, 15:303 На создание новой «мусорной отрасли» может уйти 5-7 лет, считает Александр Козловский 10.07.2020, 15:222 Женщина на «Тойоте» устроила тройное ДТП на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 10.07.2020, 15:184 Тариф на услуги регоператора по обращению с ТКО в Псковской области должны пересчитать к 1 августа
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.