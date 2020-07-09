Общество

В России могут разрешить разглашать врачебную тайну семьям умерших

Правительство России внесло в Государственную думу проект закона, который предлагает разрешить предоставлять семьям и близким умерших сведения, составляющие врачебную тайну.

По сообщениям российских СМИ, наделить полномочиями по утверждению порядка предоставления данных предлагается Минздрав РФ. В проекте закона отмечается, что врачебная тайна может быть разглашена после смерти гражданина только тем лицам, которых умерший выбрал при жизни. При этом россиянину нужно будет при жизни составить письменное согласие на разглашение врачебной тайны его родственникам или определенному кругу лиц.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».