Общество

На два месяца раньше срока сдан в эксплуатацию участок дороги Псков - Гдов - Сланцы

Сдан в эксплуатацию один из участков автомобильной дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Гдовском районе, который отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приемочная комиссия во главе с и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Владимиром Шаляевым, заказчиком ремонта, оценила объем проведенных работ и подписала акт ввода объекта в эксплуатацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонт производила компания АО «АБЗ-Дорстрой» на участке между деревнями Хохлово и Добручи со 123-го по 132-й километр. Всего отремонтировано 9 км 200 метров дороги. Ширина асфальтобетонного покрытия составляет 8 метров. Из них 7 метров - проезжая часть, по 3,5 метра - на каждую полосу движения, и по 0,5 метра - на укрепительную часть обочин. Обочины шириной 2 метра укреплены песчано-гравийно-щебеночной смесью, плюс 0,5 метра составляет бровка, засеянная травой.

Кроме того, сделано 6 съездов из асфальтобетона и 4 съезда - из ФАМа (фрезерованного асфальтового материала). Также отремонтировано 8 автобусных остановок, выполнены заездные карманы, установлено 6 автопавильонов. Отремонтировано 9 водопропускных труб. Осевая разметка выполнена термопластиком, краевая - краской.

Как отметил Владимир Шаляев, отремонтированный участок дороги был самым упущенным до ремонта. Главной задачей было выровнять профиль дороги. Он высоко оценил проделанную работу. «Все достойно. Спасибо вам за труд», - сказал он в адрес представителей подрядной организации.

Добавим, что согласно контракту работы должны были быть закончены 17 сентября. Подрядчик справился с объемом работ с опережением срока на 2 месяца.

Стоимость ремонта составила 146,5 млн рублей. Средства были выделены из регионального бюджета.