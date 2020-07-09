Общество

Комету удалось запечатлеть псковскому астроному-любителю

Комету удалось запечатлеть псковскому астроному-любителю Петру Митрофанову. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает «МК в Пскове».

«Впервые за 7 лет на нашем небе яркая комета, доступна для наблюдения невооруженным глазом!» - сообщил астроном.

По его словам, несмотря на то, что блеск кометы не растет, так как она удаляется от Солнца, но еще приближается к Земле, видимость кометы NEOWISE будет улучшаться и на следующей неделе, при прояснениях она также будет видна невооруженным глазом, возможно, даже немного ярче, чем в минувшую ночь. Наилучшее время для наблюдений - около часа ночи.

Подробности и фото, сделанные псковским астрономом-любителем, - на сайте МК в Пскове.