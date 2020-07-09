Общество

Александр Котов поблагодарил почтовиков региона за профессиональное отношение к делу

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил от имени регионального парламента и себя лично всех причастных с профессиональным праздником - Днем российской почты, который отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного заксобрания, Александр Котов подчеркнул, что почта - это самый массовый вид связи, обеспечивающий информационный и хозяйственный обмен между людьми, регионами, странами.

Спикер регионального парламента напомнил, что почтовые услуги востребованы везде, где живут люди, при этом для жителей маленьких и отделенных населенных пунктов почта стала не просто удобным традиционным сервисом, но и важным элементом общественной инфраструктуры.

«Сельские почтовые отделения, без преувеличения, можно назвать центром местной общественной жизни, а почтальона - первым помощником на селе, особенно для социальных категорий граждан. Спасибо почтовикам Псковской области за профессиональное отношение к делу и внимание к людям! Здоровья, успехов, благополучия!», - пожелал Александр Котов.