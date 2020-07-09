Общество

В России рассказали о самочувствии добровольцев после вакцины от коронавируса

Российские добровольцы хорошо переносят вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Сергея Семитко.

«В целом вакцина переносится хорошо», — сказал Семитко. Он подчеркнул, что самочувствие добровольцев не вызывает никаких опасений. Директор научно-практического центра уточнил, что достоверные результаты проведения первой фазы клинического исследования будут готовы в конце месяца.

В клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев. Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно: «Фактически, она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус».

Елена Смолярчук, руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, отметила, что добровольцы будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия.

Как отмечает «Лента.ру», ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей. По ее словам, работа над этой вакциной только начинается.