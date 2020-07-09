Общество

Псковская область вошла в топ-5 регионов с наименьшими темпами прироста заболевания COVID-19 за сутки

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 12 июля. В официальном Telegram-канале штаба указано, что за последние сутки в России выявлено 6 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 491 (22,5%).

При этом Псковская область попала в список из пяти регионов с наименьшими темпами прироста за сутки:

Чукотский автономный округ 0% Москва, Московская область 0,3% Республика Северная Осетия, Калининградская область 0,4% Псковская область, Республика Дагестан 0,5% Курская область, Рязанская область, Пензенская область, Чеченская Республика 0,6%

Нарастающим итогом выявлено 727 162 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 615 человек. Из них 40 – в Псковской области.

За весь период в стране выписано по выздоровлению 501 061 человек.

За сутки подтверждено 130 летальных случаев с коронавирусом. К сожалению, печальную статистику пополнила и Псковская область. За сутки добавилось два умерших с коронавирусной инфекцией. За весь период от коронавируса в регионе умерло 36 человек.

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В целом по стране с таким диагнозом скончались 11 335 заболевших.

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По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 23 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 322 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 277 тыс. 702 человека.

Статистика по районам Псковской области (подтвержденные случаи заражения):