Общество

Михаил Ведерников: Почтальонов всегда уважают и ждут

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех сотрудников и ветеранов российских почтовых служб с профессиональным праздником. Текст поздравления глава региона разместил на своей Instagram-странице.



Источник: Instagram-аккаунт губернатора Псковской области

«Учитывая специфику Псковской области, для целого ряда населенных пунктов почтальоны являются одними из важнейших связующих ниточек с внешним миром. Они не только приносят письма и газеты, но также доставляют пенсию, помогают оплачивать квитанции, привозят продукты. Без сомнения, почтальон в нашей стране - это еще и социальный работник, которого всегда уважают и ждут», - отметил он.

Михаил Ведерников отметил, что в День российской почты он хотел бы сказать слова признательности каждому из ее сотрудников.

«Спасибо, что в любую погоду, на машине, велосипеде, пешком, по дорогам и бездорожью вы несете журналы, газеты, посылки, письма и весточки от родных. От всей души благодарю вас за вашу ответственность и преданность профессии! Желаю благополучия, счастья и успехов!», - заключил губернатор.