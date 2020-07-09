Общество

Губернатор поздравил Пушкиногорский и Пустошкинский районы с годовщиной освобождения от фашистской оккупации

В воскресенье, 12 июля, сразу два района Псковской области, Пушкиногорский и Пустошкинский, празднуют 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Глава региона Михаил Ведерников поздравил ветеранов и жителей муниципалитетов с праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор напомнил, что оба района были оккупированы фашистами долгих три года. С 1941 по 1944 год на этих землях бесчинствовал враг, расстреливая и угоняя в плен местных жителей, сжигая дома, разрушая все на своем пути. Но это не сломило жителей Пустошкинского района и Пушкиногорья: партизаны, подпольщики и мирные жители вели свою войну, уничтожая врага глубоко в тылу.

«Сегодня мы отмечаем день мужества и памяти всех, кто отдал свои жизни за свободу, за Победу. Здесь, в братских могилах и захоронениях Пустошки, остались лежать лучшие сыны и дочери Отечества. Победа досталась нам дорогой ценой. И святая обязанность всех ныне живущих - сохранить и передать потомкам эту память о подвигах и злодеяниях, которые были совершены в Пустошкинском районе во время Великой Отечественной войны», - обозначил глава региона в поздравительном адресе жителям Пустошкинского района.

В обращении к жителям Пушкиногорского района Михаил Ведерников отметил: «Сегодня, в день годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, мы вспоминаем мужество и отвагу всех, кто защищал родную землю на передовой и глубоко в тылу, кто всеми силами оказывал поддержку фронту, кто за Победу отдал самое дорогое - свою жизнь. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить память о наших героических земляках и соотечественниках, и с благодарностью и уважением относиться к ныне живущим ветеранам. Это наш долг и обязанность».

Губерантор пожелал всем жителям муниципалитетов счастья, мира, благополучия и добра, выразив отдельные слова признательности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

В этот день узким кругом представителей региональной и муниципальной власти, а также общественников в обоих районах были возложены цветы и гирлянды к обелискам, мемориалам и братским воинским захоронениям в память об освободителях от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер противовирусной безопасности.

В течение дня в Пустошке и Пушкинских Горах на улицах транслируются песни и марши военных лет. Районные центры также украшены в честь праздника.

Кроме того, в Пустошкинском историко-краеведческом музее сегодня проходят индивидуальные экскурсии. Также разрешены посещения экспозиции группами не более 5 человек с соблюдением всех мер противовирусной безопасности.

Напомним, Пустошкинский район был освобожден спустя 4,5 месяца после освобождения муниципального центра. Здесь погибло более 20 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. Пустошкинский край - Родина одиннадцати Героев Советского Союза, одного Героя России и четырех полных кавалеров Ордена Славы.

За освобождение Пушкиногорского района на полях сражений пало более 10 тысяч воинов, партизан, подпольщиков. Кроме того, в борьбе с фашистами погибли свыше 3 тысяч пушкиногорцев.

За время оккупации были разрушены и сожжены Святогорский монастырь, усадьбы Пушкинского заповедника, 2 льнозавода, маслозавод, 6 электростанций, практически все начальные и семилетние школы, клубы, библиотеки, медицинские пункты, около 4 тыс общественных построек, тысячи домов. Свыше 3 тыс га земли было заминировано.

Фотографии - газеты «Вперед» (Пустошкинский район) и «Пушкинксий край» (Пушкиногорский район)