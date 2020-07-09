Общество

Любопытный документ опубликовал в День почты Псковский архив

В День российской почты 12 июля Государственный архив Псковской области опубликовал в своем Instagram-аккаунте интересный документ, который хранится в архивном фонде Невельского уездного союза работников народной связи. Это призыв руководителей почтовой связи к своим сотрудникам о бережном отношении к письмам и посылкам красноармейцев.

Специалисты обращают внимание на язык данного документа, написанного в 1922 году.

«Красная армия — не царская армия, которую стремились китайской стеной отделить от общественной жизни страны», «Как к святыне должны мы относиться к тому, что пишет защитник Республике Советов своей матери, своей жене, своим детям, ко всему тому, что посылается ему из деревни и города, будь то письмо, газета или книга. Революционный долг ваш, товарищи почтовики, принято все меры к тому, чтобы красноармейские письма и открытки пересылались без задержки, чтобы ни на один лишний час не залеживались в почтовых отделениях и конторах письма в армию, газеты и литература».

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Напомним, сегодня, 12 июля, отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи - День российской почты. В нашей стране его празднуют ежегодно во второе воскресенье июля.