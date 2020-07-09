Общество

Ремонт деревенского клуба завершается в себежской деревне

В деревне Сутоки Себежского района завершается ремонт Красного клуба-библиотеки. Как рассказали «МК в Пскове» в администрации муниципалитета, текущий ремонт внутренних помещений здания сейчас почти окончен.

Известно, что ремонтом деревенского клуба занимается ИП Снятков И.Л. Команда его рабочих заменила светильники в концертном зале здания, установила новые окна, покрасила стены и полы.

«Сельские клубы - это особые территории культуры и досуга. Они должны обладать своеобразной внутренней атмосферой и уютом, создавать притяжение для деревенских жителей. Клуб в деревне Сутоки является именно таким центром притяжения», - прокомментировали в районной администрации.