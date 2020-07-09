Общество

Председатель Псковского облсовпрофа поздравил почтовиков с профессиональным праздником

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил псковских почтовиков с профессиональным праздником - днем Российской почты.

Руководитель профобъединения отметил высокий уровень социального партнерства, достигнутый между профсоюзом и управлением предприятия и наградил целый ряд сотрудников профсоюзными наградами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Игорь Иванов заметил, что профсоюзы непосредственно участвуют в управлении предприятием на федеральном уровне - председатель ЦК Профсоюза работников связи Анатолий Назейкин входит в состав совета директоров АО «Почта России».

«С большой радостью поздравляю всех работников почты! Крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного счастья, успехов в труде. Ваша слаженная работа помогает всем нам быть ближе друг к другу, быть всегда на связи! Мы прилагали и будем прилагать все усилия для того, чтобы ваш труд оценивался по достоинству, уровень заработной платы и социальных гарантий повышался» - отметил Игорь Иванов.