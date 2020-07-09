Общество

В России обсуждают возможность компенсировать затраты на «удаленку»

Минтруд России поддержал проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы, в котором также предусматривается компенсация расходов на электроэнергию. Об этом в понедельник сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект отзыва правительства, который подготовило ведомство.

Один из авторов документа - первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко - пояснил изданию, что работник сможет запросить компенсацию расходов на электроэнергию и амортизацию личного компьютера. «Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат», - сказал он.

Также Тарасенко сообщил, что до пандемии коронавируса на удаленном режиме в стране трудились около 30 тыс. человек, на фоне распространения инфекции число возросло до 5 млн человек. По его словам, парламентарии столкнулись с жалобами россиян на жесткую эксплуатацию со стороны работодателей. Сотрудники утверждали, что начало и конец рабочего дня перестали иметь четкие границы, а начальство может звонить среди ночи.

По данным издания, в отзыве Минтруд отметил, что авторам законопроекта необходимо уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия». Кроме того, в ведомстве сочли нужным дополнить проект перечнем последствий, возникающих при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что ведомство участвовало в подготовке законопроекта совместно с профсоюзами и работодателями, а также отметили, что, согласно разрабатываемым поправкам, вопросы компенсации затрат на электричество при дистанционном режиме работы решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.