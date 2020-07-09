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Общество

Европейскую часть России ждет резкое похолодание

13.07.2020 07:20|ПсковКомментариев: 0

Северные воздушные массы приведут к резкому похолоданию в центре и на северо-западе европейской части России во вторник, 14 июля, на юге понижение температуры будет не столь значительным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Расчеты показали, что очень сильное изменение погоды произойдет во всем Центральном федеральном округе и в Северо-Западном федеральном округе. На юге тоже произойдет, но не так значительно (там будет не 40 градусов, а 30-35 градусов). В центре Европейской России создаются условия, когда резко меняется циркуляция. В понедельник еще южные воздушные массы, но уже начинается более заметная облачность, температура будет около 25 градусов, а к вечеру будет уже чувствоваться похолодание. Наиболее резкое изменение произойдет во вторник: температура будет уже около 20 градусов», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

По словам ученого, изменение погоды будет характерно для столичного региона и сопредельных областей.

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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