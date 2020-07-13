Общество

Россияне назвали лучшие качества своих коллег

Лучшими качествами в коллегах россияне назвали профессионализм и уважение к другим людям и их труду. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

«На первом месте рейтинга самых лучших качеств оказался профессионализм - его выбрали 47% опрошенных. Второе место заняло уважение к другим людям и их труду - 40% респондентов отметили этот вариант ответа. На третьем месте самых ценных качеств, по мнению 34% жителей России, расположилась ответственность. 29% респондентов выделили помощь в трудных ситуациях, а замыкает первую пятерку заинтересованность в качестве работы - ее указали 28% опрошенных», - говорится в исследовании, пишет ТАСС.

Менее ценными для респондентов, согласно опросу, оказались такие качества коллег, как доброжелательность (22%), отзывчивость (19%), гибкость (8%), пунктуальность (7%) и предпринимательский склад ума (6%).

Исследование проводилось в июле 2020 года среди более 4,4 тыс. пользователей сервиса "Работа.ру" старше 18 лет из всех регионов РФ.