Общество

Выпускники Пскова напишут сегодня ЕГЭ по истории и физике

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и физике в понедельник, 13 июля, сдадут выпускники российских школ.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный специалист управления образования администрации города Пскова Наталья Кучерова, историю сегодня будут сдавать 260 человек, в том числе 36 выпускников предыдущих лет. ЕГЭ по физике напишут 269 человек, в том числе 38 выпускников, окончивших школу в предыдущие годы.

Всего в Псковской области в этом году ЕГЭ сдают более 2 тысяч выпускников. В регионе предусмотрено 35 пунктов для проведения испытаний, задействованы 339 аудиторий. Из-за мер безопасности в связи с коронавирусом в каждой из них могут одновременно находиться до 9 человек. Выпускников размещают с соблюдением дистанции, также проводится дезинфекция помещений до и после экзамена.

Госэкзамены продолжатся до 27 июля. Сдавать их нужно только поступающим в вузы, а в 9-х классах из-за пандемии коронавируса экзамены были отменены.