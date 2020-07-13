Общество

Российские ученые научились определять заболевания по сыворотке крови

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из университета Цинхуа (КНР) разработали новый метод диагностики заболеваний, основанный на анализе рассеяния лазерного излучения в сыворотке крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале первого квартиля Biology издательства MDPI, пишет РИА «Новости».

Как пояснили в СПбПУ, данный метод является быстрым, бесконтактным, безопасным, не требующим использования дорогостоящих реактивов. Эти преимущества, по мнению ученых, позволят использовать его в скрининговых исследованиях крови, например, в рамках диспансеризаций.

Научная группа Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ исследовала, как образуются иммунные комплексы в сыворотке крови. Иммунные комплексы – это молекулярные агрегаты, которые состоят из антигенов, антител и белков иммунной системы. Размер и концентрация таких комплексов свидетельствует о состоянии иммунной системы человека и его организма в целом. В сыворотке крови в норме есть определенная концентрация иммунных комплексов, но при попадании антигена (патологического компонента) формируются новые иммунные комплексы.

Международная научная группа исследовала сыворотку крови доноров с различными патологиями, влияющими на иммунитет (аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и пр.).

Ученые определили, что повышенный размер иммунных комплексов указывает на наличие заболеваний, а также сам по себе может оказывать потенциальный негативный эффект на состояние организма. Вновь образованные иммунные комплексы в больших концентрациях могут нарушать функционирование организма: закупоривать микрокапилляры, откладываться в тканях, вызывая хронические воспалительные процессы.

«Мы выяснили, что при наличии в организме инфекции образуется большое количество крупных иммунных комплексов», — отметила сотрудник лаборатории лазерной фотометрии и спектроскопии СПбПУ Элина Непомнящая.

Руководитель этой лаборатории Елена Величко полагает, что новый метод достаточно быстрый, не требует использования специфических дорогостоящих антигенов. Его работа основана на взаимодействии лазерного излучения с белками сыворотки или плазмы крови. «Используя разработанный метод, мы смогли проследить путь активации иммунной системы в крови. Наши результаты могут быть использованы в фармакологии для тестирования лекарств и в современной превентивной диагностике иммунных заболеваний», — подчеркнула она.

Исследовательская работа ведется совместно с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга. В дальнейшем научная группа планирует проводить исследования с коллегами-биологами, чтобы определять, какие вещества и как влияют на активацию иммунитета.

Впоследствии ученые планируют заняться изучением нарушений работы иммунной системы при онкологических заболеваниях. Исследователи надеются «научить» иммунитет распознавать онкологические клетки и излечиваться самостоятельно.